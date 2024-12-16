أسعار الخضراوات بأسواق الشرقية اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم الإثنين 16/12/2024 استقرار في أسعار بيع الخضراوات.

وفي جولة داخل أسواق المحافظة رصدت كاميرا " اليوم السابع " أسعار بعض الخضراوات بأسواق محافظة الشرقية.

وشهد سوق الخضار استقرار:

وسجل كيلو الطماطم 10 جنيهات

البطاطس 15 جنيها للكيلو

البصل بـ 15 جنيها للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو ب، 25 جنيها

الثوم 70 جنيها للكيلو

الكوسة 20 جنيها للكيلو

والفاصوليا الخضراء 20 جنيها للكيلو

البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو

السبانخ الربطة بـ 5 جنيهات للربطة الواحدة

الباذنجان 15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب الحجم

القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها حسب الحجم