اليوم السابع
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أسعار الخضراوات بأسواق الشرقية اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:57 م
أسعار الخضراوات بأسواق الشرقية اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024 خضراوات
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم الإثنين 16/12/2024 استقرار في أسعار بيع الخضراوات.

وفي جولة داخل أسواق المحافظة رصدت كاميرا " اليوم السابع " أسعار بعض الخضراوات بأسواق محافظة الشرقية.

وشهد سوق الخضار استقرار:

وسجل كيلو الطماطم 10 جنيهات

البطاطس 15 جنيها للكيلو

البصل بـ 15 جنيها للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو ب، 25 جنيها

الثوم 70 جنيها للكيلو

الكوسة 20 جنيها للكيلو

والفاصوليا الخضراء 20 جنيها للكيلو

البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو

السبانخ الربطة بـ 5 جنيهات للربطة الواحدة

الباذنجان  15 جنيها للكيلو

الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو

الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب الحجم 

القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها حسب الحجم 







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أسعار الخضروات

محافظة الشرقية

أسعار الخضروات بأسواق الشرقية

أسعار الخضروات بأسواق الشرقية اليوم

أسواق الشرقية

خضراوات




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