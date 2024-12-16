أسعار الخضراوات بأسواق الشرقية اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2024

تشهد أسواق الخضار محافظة الشرقية ومراكزها اليوم الإثنين 16/12/2024 استقرار في أسعار بيع الخضراوات.
وفي جولة داخل أسواق المحافظة رصدت كاميرا " اليوم السابع " أسعار بعض الخضراوات بأسواق محافظة الشرقية.
وشهد سوق الخضار استقرار:
وسجل كيلو الطماطم 10 جنيهات
البطاطس 15 جنيها للكيلو
البصل بـ 15 جنيها للكيلو ويباع أيضا 2 كيلو ب، 25 جنيها
الثوم 70 جنيها للكيلو
الكوسة 20 جنيها للكيلو
والفاصوليا الخضراء 20 جنيها للكيلو
البسلة الخضراء 35 جنيها للكيلو
السبانخ الربطة بـ 5 جنيهات للربطة الواحدة
الباذنجان 15 جنيها للكيلو
الفلفل الأخضر 20 جنيها للكيلو
الكرنب من 20 إلى 40 جنيها حسب الحجم
القرنبيط من 15 حتى 30 جنيها حسب الحجم
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