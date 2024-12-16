أزهر الإسكندرية: انطلاق برنامج تدريب المعلمين لمهارات الحاسب

الإسكندرية أسماء على بدر

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، مركز الحاسب الآلي المتطور بسموحة، حيث انطلق البرنامج التدريبي (تنمية مهارات مسئولي التنسيق بالمناطق)، في حضور الدكتور محمود إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للتنسيق بقطاع المعاهد الأزهرية.

وتستكمل إدارة التدريب بالمنطقة، بقيادة أمين عزام، مدير التدريب، تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المركزية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب وتنمية المهارات بمشيخة الأزهر، بقيادة عادل قطب، مدير عام الإدارة وهي: المجموعة الثانية للبرنامج التدريبي (مكافحة الفساد)، والمجموعة الثالثة لبرنامج (تنمية مهارات مسئولي الشئون المالية بالمناطق) وتعكس هذه الجهود حرص الأزهر الشريف على تعزيز قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق رؤيته في التميز الإداري والتربوي.