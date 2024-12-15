وفاة شقيق الداعية محمد حسان بعد صراع مع المرض وابن أخيه ينعيه

بعد صراعه مع المرض، توفي وهبة حسان، شقيق الداعية محمد حسان، ظهر أمس السبت، وذلك حسب ما أعلن أنس حسان ، وفاة عمه ، عبر صفحته على "فيسبوك".

وقال أنس حسان، عبر صفحته على "فيسبوك": إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا "عمي الحبيب وهبة حسان" لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون نسألكم الدعاء.

أعلن ايضا ، محمود حسان، شقيق الداعية محمد حسان، وفاة شقيقهم الأصغر وهبة حسان.

وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": البقاء والدوام لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الحبيب وهبة حسان في ذمة الله، نسألكم الدعاء.

وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الداعية وهبة حسان كان يعاني منذ فترة طويلة من مرض الكبد، وأجرى عملية لزراعة الكبد، وتُوفي على إثرها.