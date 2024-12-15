شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن الدكتور أحمد سمير بدر، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء ، عن وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية إلى مستشفى العريش العام لتقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين، في إطار استمرار جهود تحسين الخدمات الطبية في محافظة شمال سيناء، تأتي هذه المبادرة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب في جامعات القاهرة، الأزهر، الزقازيق، والمنصورة.

وأوضح الدكتور بدر، أن الدفعة الجديدة تضم 30 طبيبًا متخصصًا في عدد من التخصصات الطبية، بما في ذلك الباطنة، الجهاز الهضمي، الجراحة العامة، الأنف والأذن، التخدير، جراحة القلب والصدر، التجميل، العظام، جراحة المخ والأعصاب، الأشعة، طب الأورام، والأوعية الدموية. وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الكشف الطبي المجاني والعمليات الجراحية للمرضى في مختلف التخصصات، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الصحية في المنطقة.

وأشار الدكتور بدر إلى أن وصول هذه الدفعة الجديدة من الأطباء يأتي ضمن سلسلة من القوافل الطبية التي يتم تنظيمها بشكل دوري بالتعاون مع الجامعات المصرية. وستستمر هذه القوافل الطبية كل أسبوع، حيث يتم إرسال الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس من كليات الطب في الجامعات المذكورة إلى مستشفى العريش العام لتقديم خدماتهم الطبية المتخصصة. وتستهدف هذه القوافل تحسين الخدمات الصحية في المناطق النائية وتخفيف العبء عن المستشفيات المحلية.

من جانبها، قالت ميرفت عبد الجواد، منسق عام القوافل الطبية، إن القافلة الطبية الجديدة تضم مجموعة من التخصصات الحيوية، تشمل جهاز هضمي ومناظير، جراحة عامة، جراحة تجميل، جراحة مخ وأعصاب، طب الأورام، جراحة العظام، جراحة القلب والصدر، التخدير، الأشعة، مسالك بولية، وأنف وأذن. وأكدت عبد الجواد أن هذه القوافل تقدم خدماتها بالكامل مجانًا لجميع المرضى، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى الرعاية الصحية في شمال سيناء.

وأشارت إلى أن القوافل الطبية لا تقتصر على تقديم العلاج للمرضى، بل تشمل أيضًا المحاضرات والتدريب العملي للأطباء المحليين، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة الطبية في المحافظة. بالإضافة إلى ذلك، يشارك أطباء معهد القلب والمستشفيات التعليمية في هذه المبادرة، مما يساهم في نقل الخبرات الطبية وتعزيز قدرات الفرق الطبية المحلية.

يأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة الصحة على توفير رعاية صحية متميزة لجميع المواطنين، خاصة في المناطق المحرومة، ويعكس الجهود المستمرة لتحسين الخدمات الطبية في شمال سيناء بشكل خاص، ورفع مستوى الصحة العامة في مصر بشكل عام.

