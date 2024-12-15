وزير التموين: معرض ‎Nebu 2024 يعكس رؤية مصر لتكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب

كتب مدحت وهبة - إسلام سعيد -تصوير كريم عبد العزيز

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، معرض نبيو للذهب والمجوهرات 2024، والذى يقام تحت رعاية ك رئيس مجلس الوزراء ويُعد معرض نيبو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوى فى صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها فى هذا المجال على المستويين الإقليمى والدولي.

وخلال الافتتاح الرسمي، تم الكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، والتى تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولى للمعرض.

كما سيتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذى يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجارى وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التى شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية”.



خلال الافتتاح

وخلال الافتتاح ، أعرب وزير التموين عن سعادته بإقامة معرض “نبيو” 2024، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يجسد التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ويعكس رؤية مصر لأن تكون مركزًا عالميًا لصناعة الذهب والمجوهرات. كما أكد الوزير أن هذا المعرض يعكس الإرث الحضاري العريق لمصر في هذا المجال، ويمثل فرصة حقيقية لتعزيز الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية

وأضاف الوزير أن وزارة التموين تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث، مؤكدًا أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.