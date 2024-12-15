اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وداعًا يا قبطان.. الموت يغيب الفنان الكبير نبيل الحلفاوى (إنفوجراف)

الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:22 م
وداعًا يا قبطان.. الموت يغيب الفنان الكبير نبيل الحلفاوى (إنفوجراف) الموت يغيب الفنان الكبير نبيل الحلفاوى

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غيب الموت الفنان الكبير نبيل الحلفاوى عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك بعد تعرضه لـ وعكة صحية شديدة بسبب مشاكل في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى وحجزه في غرفة العناية المركزة، وتدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا.

 
الموت يغيب الفنان الكبير نبيل الحلفاوى
الموت يغيب الفنان الكبير نبيل الحلفاوى

الفنان الراحل نبيل الحلفاوى كانت آخر مشاركاته فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعددا من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.

وداعًا قبطان السينما المصرية
وداعًا قبطان السينما المصرية

الفنان نبيل الحلفاوى ولد في حي السيدة زينب يوم 22 إبريل عام 1947، وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية بسبب حبه الشديد للتمثيل، وتخرج منه عام 1970، وبدأ مشواره الفني من خلال المسرح حيث قدم العديد من المسرحيات ثم اتجه إلى التلفزيون، وكان أول أعماله في التليفزيون مسلسل "محمد رسول الله" الجزء الأول عام 1980.


شارك في العديد من الأعمال السينمائية منها: "وقيدت ضد مجهول، الاوباش، ثمن الغربة، المحاكمة، فقراء لا يدخلون الجنة، أباء وأبناء، الطريق الى ايلات، العميل رقم 13" ومن أبرز مسلسلاته:"غوايش، الجلياط، الحب وأشياء أخرى، رأفت الهجان، بنات زينب، سور مجرى العيون، دموع صاحبة الجلالة، دمي ودموعي وإبتسامتي، حكاية بلا بداية ولا نهاية، زيزينيا، ونوس".







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وفاة نبيل الحلفاوى

وفاة الفنان الكبير نبيل الحلفاوى

نبيل الحلفاوى

اعمال نبيل الحلفاوى

الفنان نبيل الحلفاوي

عمر نبيل الحلفاوي

خالد الحلفاوي

وفاة

زوجة نبيل الحلفاوي

صور نبيل الحلفاوي

نبيل الحلفاوي وزوجته واولاده




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