نقاشات بقصور ثقافة بالأقصر حول تغيرات المناخ وخطر الانفجار السكانى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "التغييرات المناخية" حاضرتها ثناء محمود مسئولة بالقصر، متناولة أسباب تغييرات المناخية، وأنواع التلوث البيئي.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "خطر الانفجار السكاني" ألقاها محمد حنفي مسئول بالمكتبة، موضحاً تعريف المشكلة السكانية، والأسباب المؤدية للمشكلة السكانية، والآثار السلبية والنتائج الكارثية للمشكلة السكانية، وجهود الدولة والقيادة السياسية في مواجهة الانفجار السكاني، واليوم العالمي للسكان، وعقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان "مسرح الطفل" ألقاها المخرج المسرحي أحمد يوسف الجمل موضحا أنواع وإستخدامات مسرح الطفل، وأهمية مسرح الطفل، وإستخدام مسرح الطفل في العملية التعليمية.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، عقدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية محاضرة بعنوان" المرأة في الإسلام "ألقاها الشيخ بدري قناوي موضحا أهم حقوق المرأة من الطفولة، وحق المرأة على الزوج، وخلق المرأة من ضلع سيدنا آدم عليه السلام، وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "تكوين الصورة الشعرية"حاضرها الدكتور والشاعر أحمد العراقي موضحا لابد من إحتواء القصيدة بكل أشكالها على الصورة الشعرية، والشعراء العرب القدامى كانت عندهم حرفية تكوين الصورة الشعرية، وإرتكاز الشعر على تكوين الصورة الشعرية.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر شعبان شلبي بعنوان "تاج الصحة"، بينما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة بعنوان "التاجر الأمين" تأليف إسماعيل عبد الفتاح سردتها إيمان محمود، وكذلك أعد قصر ثقافة الطفل ورشة حكي بعنوان "السد العالي" تأليف حازم هاشم سردتها بسمة جابر، أعد قصر ثقافة حاجر العديسات مسابقة ثقافية للأطفال المترددين على القصر أدارته هناء يونس، وأعد قصر ثقافة الطود عرض مسرح عرائس بعنوان" ارضاء الناس غاية لا تدرك _من قصص جحا " أداء فايزة أحمد، كما نفذ القصر ورشة أشغال يدوية أعادة تدوير نفذتها غادة العادلي.



نقاشات بقصور ثقافة بالأقصر حول التغيرات المناخية