ندوة تفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والإبداع والابتكار بالأقصر .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، فعاليات الندوة التفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والمساعدة على الإبداع والابتكار، التي عقدت بمقر مكتبة مصر العامة بالأقصر، ونظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بالتنسيق مع نقابة المهن الزراعية ونقابة المهن التعليمية.

وتناولت الندوة التوعية بأهمية تنمية المهارات الريادية لدى الشباب وتنمية الاتجاه الى العمل الحر وتدعيم الثقة لديهم، والتوعية بمجال ريادة الأعمال بالنسبة للفرد والمجتمع والاقتصاد، وكذلك المساهمة في حل البطالة، كما تم تقديم عرض عن أهم الخدمات والحوافز والتيسيرات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والخدمات التي تقدمها مديرية العمل .

ومن جانبه أكد نائب محافظ الأقصر، على أهمية نشر ثقافة ريادة الأعمال وتعريف الشباب بالخدمات التي تقدمها الدولة في ذلك المجال والتي تتضمن التدريب والتمويل وتقديم دراسات الجدوى وكيفية مواجهة المخاطر لفتح مسارات للشباب لريادة الأعمال وإقامة المشروعات، مؤكدا أن محافظة الاقصر تحت قيادة المحافظ المهندس عبدالمطلب عمارة تقدم كل الدعم لنشر ثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة ليكونوا أصحاب ورواد أعمال.

وحضر فعاليات الندوة كل من الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر ، والدكتور محمد محي نقيب نقابة المهن الزراعية بالمحافظة ، وصبحي يوسف نقيب المعلمين بالمحافظة ، ورجب البري رئيس وحدة خدمة المنشآت الصغيرة جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية وممثلي عدد من البنوك الوطنية والنقابات وعدد من ممثلي المجتمع المدني بالمحافظة، كما أقيم على هامش الندوة معرض لعدد من النماذج الناجحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.



الندوة التفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والإبداع والإبتكار بالأقصر



حضور الندوة التفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والإبداع والإبتكار



فعاليات الندوة التفاعلية لنشر ثقافة العمل الحر والإبداع والإبتكار