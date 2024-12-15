مصرع 11 شخصا جراء إعصار قوي اجتاح جزيرة مايوت الفرنسية

وكالات

قالت السلطات وخبراء الأرصاد الجوية في فرنسا، اليوم الأحد، إنَّ 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جراء أقوى إعصار يجتاح جزيرة مايوت الفرنسية -الواقعة في المحيط الهندي إلى الشمال من مدغشقر- منذ ما يقرب من قرن.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إنّ الإعصار (تشيدو) اجتاح مايوت مصحوبًا برياح بلغت سرعتها أكثر من 200 كيلومتر في الساعة، وألحق أضرارًا بمساكن مؤقتة وبمبانٍ حكومية ومستشفى، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت أنّ الإعصار أقوى عاصفة تجتاح الجزيرة منذ أكثر من 90 عامًا.

وقالت السلطات إنَّ من الصعب التأكد من عدد القتلى بشكل دقيق بعد الإعصار، الذي أثار أيضًا مخاوف بشأن الحصول على إمدادات الغذاء والمياه وخدمات الصرف الصحي.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الفرنسية: "بالنسبة لعدد القتلى فإن الأمر سيكون معقدًا لأن مايوت منطقة يعيش فيها مسلمون حيث يُدفن الموتى خلال 24 ساعة".

وتبعد مايوت نحو 8 آلاف كيلومتر عن باريس وهي مسافة تستغرق أربعة أيام عبر البحر، والأرخبيل أفقر كثيرًا من بقية فرنسا، ويعاني من عنف العصابات والاضطرابات الاجتماعية منذ عقود.

وتصاعدت الأزمات في وقت سابق من هذا العام في مايوت بسبب نقص المياه.