محافظ كفر الشيخ يعلن عن حملة نظافة تشمل كافة قرى ومدن المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم تنظيم حملات نظافة مكبرة تشمل كافة مدن وقرى المحافظة، مستمرة طوال لعام، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين والمتطوعات من شباب وفتيات المحافظة، مؤكداً دعمه الكامل لهم، مشيراً أن الحملة لن تكون محددة بمدة معينة بل أنها مستمرة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه يشيد بالمتطوعين، مشيراًَ إلى أن أهمية العمل التطوعي في تعزيز روح التعاون وتنمية المهارات الشخصية، ومواجهة التحديات الإنسانية، بجانب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساهمة في خدمة المجتمع دون انتظار أي مقابل مادي، مؤكداً أنه يجب تكريم وشكر المتطوعين على جهودهم وإسهاماتهم في دعم المجتمعات، مؤكداً بالدور الذي يلعبه المتطوعون في دعم المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن العمل التطوعي يعزز من الروح الوطنية ويُسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.