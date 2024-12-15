محافظ أسوان يستجيب لأولياء أمور طلاب قرية هيكل ويأمر بإنشاء مدرسة جديدة

أسوان - عبد الله صلاح

فى استجابة سريعة من اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان لشكوى أهالى قرية هيكل الجديدة التابعة للوحدة المحلية لقرية القنان بمركز إدفو من عدم وجود أى مدرسة فى قريتهم سواء فى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية، أمر الدكتور إسماعيل كمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو عاطف كامل بسرعة التدخل والتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتلبية مطالب أهالى القرية لتخفيف المعاناة عنهم وعن أبنائهم فى إلحاقهم للمدارس المجاورة بالقرى الأخرى.

وأكد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى يتم العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح رئيس مدينة إدفو، أنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان تم التنسيق مع مدير إدارة إدفو التعليمية لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى تتكون من 2 قاعة أطفال و6 فصول ابتدائى و3 فصول إعدادى لتستوعب 116 طالبا وطالبة، فضلاً عن مكاتب إدارية وحجرات أنشطة ودورات مياه.

وأشار، إلى وجود قطعة أرض مقترحة لإقامة المدرسة بقرية هيكل الجديدة بمساحة 4041 م2، وجارى السير فى إجراءات التنفيذ بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية والجهات المانحة لتحمل تكلفة الإنشاء، وقيام الوحدة المحلية بنهو إجراءات التخصيص لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل.