محافظة مطروح تبدأ احتفالات العيد القومى بإيقاد الشعلة وتستمر لنهاية ديسمبر

مطروح – حسن مشالي

تنطلق احتفالات محافظة مطروح، بعيدها القومي اليوم الأحد، بإيقاد الشعلة أمام مبنى ديوان المحافظة، وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، وتنفيذ برنامج متنوع، يتضمن افتتاح مشروعات وخدمات جديدة، وتكريم المتميزين في الجهاز التنفيذي، وتنظيم حفل زفاف جماعي، وعروض للخيل وسباقات للفرسان بالزي البدوي التراثي، وغيرها من المظاهر الاحتفالية، لإحياء ذكرى معركة وادي ماجد ونضال قبائل مطروح، إلى جانب قوات الهجانة بالجيش المصري، ضد الاحتلال البريطاني.

وكان محافظ مطروح، قد أعلن عن الاستعداد المكثف، للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، وإحياء للذكرى 109 لمعركة وادي ماجد، وكفاح قبائل مطروح، ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1915، وتنطلق الاحتفالات بداية الأسبوع المقبل وتستمر طوال شهر ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أن برنامج الاحتفال هذا العام، يشهد العديد من الفعاليات والمظاهر الاحتفالية والافتتاحات، لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لأهالي المحافظة في مختلف مدن ومراكز المحافظة .

وتبدأ الاحتفالات بإيقاد الشعلة، من أمام ديوان عام المحافظة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأبناء مطروح، مع حمل فرسان مطروح للشعلة، يعقب ذلك مؤتمر موسع لعرض جهود قطاعات المحافظة المختلفة، وما تم إنجازه لتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والحياة الكريمة لأهالى مطروح، وتكريم عدد من المتميزين من الموظفين والعمال في الجهاز التنفيذي .

وتتضمن فعاليات الاحتفال، تنظيم احتفالية لجنة التراث بذكرى معركة وادى ماجد، وتكريم رموز أبناء القبائل بمطروح عن كل شهداء والمشاركين معركة وادى ماجد، وكذلك تكريم الفائزين في المسابقة الثقافية التى نظمتها اللجنة، عن معركة وادى ماجد فى مجالات الشعر والبحث، وتكريم فريق التحكيم.

وتشهد الإحتفالات، تنظيم فرسان مطروح، عروض للفروسية وسباقات خيل، بمنطقة الخروبة، التي تؤكد على مدى الارتباط بين أبناء مطروح والخيول، كرمز من رموز المحافظة، وتقديراً لما قدمته الخيول خلال معركة وادى ماجد عام 1915.

كما يقام على هامش الفعاليات احتفالية رياضية، بملعب مركز شباب مطروح، بمشاركة نحو 500 شاب وفتاة.

وتنظيم المحافظة حفل الزفاف الجماعي لعدد 30 عريسا وعروسة، كتقليد ثابت للمحافظة، وتقديم الهدايا لهم، بمشاركة عددٍ من مؤسسات المجتمع المدنى، للمساهمة فى التيسير عليهم من أعباء وتكاليف الزواج .

وأضاف محافظ مطروح، بإنه سيتم تنظيم معرض لجمعية الأمل للصم وضعاف السمع، بحديقة الغزالة ضمن احتفالات المحافظة، لتسويق منتجاتهم الحرفية والتراثية، دون تحمل العارضين أى أعباء مالية.

وقدم اللواء خالد شعيب، التهنئة لجميع أهالى مطروح، بهذه المناسبة الوطنية، متمنيا للمحافظة ومصر الغالية ،كل تقدم وازدهار وتنمية، تحت الرئيس عبد الفتاح السيسي.