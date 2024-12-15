محافظة أسوان تنفذ أعمال نظافة بالمناطق والأحياء السكنية

أسوان – عبد الله صلاح

أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تكليفاته لنائبه المهندس عمرو لاشين بالمتابعة الميدانية لجهود أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات الجارى تنفيذها داخل جميع المناطق والأحياء السكنية بنطاق مدينة أسوان، والتى تتم بدعم وتعاون للمعدات والمركبات والإمكانيات الخاصة بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز.

رافق نائب محافظ أسوان خلال جولته، رؤساء مركز ومدينة أسوان إبراهيم سليمان، وأيضاً محمد عبد العزيز رئيس مركز ومدينة نصر النوبة، وسيد سعدى رئيس مدينة أبو سمبل السياحية، فضلاً عن نواب رئيس المدينة ، ورؤساء الأحياء.

ومن جانبه أكد المهندس عمرو لاشين، أنه يتم تكثيف جهود أعمال النظافة العامة لتعم كافة أنحاء مدينة أسوان، وفى نفس الوقت داخل باقى المدن والمراكز، مشيداً بهذه الجهود المبذولة ، والتى تساهم فى إستعادة الوجه الحضارى والجمالى لعروس المشاتى، لتكون جاهزة وفى أبهى صورها أمام أهالى المحافظة وضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم.