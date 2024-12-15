مبادرة بداية.. الكشف على 1495 مواطنا خلال القافلة الطبية المجانية فى الحامول

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية في قرية السحايت بمركز الحامول، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون تنمية الموارد البشرية ووزير الصحة والسكان ، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى شنح منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وأكد الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزار الصحة، أن القافلة ضمت 10 عيادات طبية تخصصية، وشملت 8 تخصصات طبية (الباطنة، والأطفال، والجراحة العامة، والجلدية، ونسا، وتنظيم الأسرة، والعظام، الأسنان)، وقد استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة 1495 مواطن خلال يومي القافلة، وجرى إجراء 327 تحليل طبى بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 57 حالة أشعة تشخيصية، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحى 748 مواطناً خلال 12 ندوة على مدار يومين.

وأضاف أبو السعد، في إطار استدامة مبادرة 100 يوم صحة ومبادرة "افحص واطمئن" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري)، تم عمل 130 فحص طبي لـ 65 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية ل6 مرضى، كما تم تحويل 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.