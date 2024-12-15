لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان تناقش التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان

بيشوى رمزى

تبدأ، غدا الإثنين، أعمال الاجتماع الثالث والستين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، حيث يشهد الاجتماع انعقاد الدورة السادسة والعشرين للجنة، والتي خصصت لمناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان.



وقال رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري- في تصريح، اليوم الأحد إن هذا الإجراء يأتي استكمالاً لالتزام سلطنة عمان بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.



وأضاف أن سلطنة عمان تعد أحدث الدول التي أودعت صك الانضمام للميثاق العربي لحقوق الإنسان، عام 2023، وتقدمت بتقريرها الوطني الأول لأمين عام جامعة الدول العربية في أغسطس 2024، ويتناول التقرير التدابير التي اتخذتها سلطنة عمان لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق منذ انضمامها.



وتابع أن أعمال الدورة (26) للجنة ستناقش التقدم الذي أحرزته سلطنة عمان في مجال تنفيذ التزاماتها القانونية وفق الميثاق وبمحاور عدة منها (غايات الميثاق، والحق في الحياة والسلامة البدنية، والحق في المساواة وعدم التمييز والحريات المدنية والسياسية، ومكافحة الرق والاتجار بالأشخاص، والقضاء وحق اللجوء إليه، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في الصحة، والحق في التعليم وحماية الأسرة وخاصة النساء والأطفال وغيرها)، وفقاً لأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان.



ومن المقرر أن تشهد الدورة حواراً تفاعلياً بين أعضاء لجنة الميثاق ووفد سلطنة عمان، الذي يضم ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية في الدولة.



الجدير بالذكر، أن جلسات دورة المناقشة سوف تشهد حضور عدد من ممثلي المندوبيات الدائمة لدى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى البرلمان العربي، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومجلس وزراء الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني.