كوريا الجنوبية: نستعد للتعامل مع أي تغييرات محتملة في ظل إدارة ترامب

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أعلن وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول ، اليوم الأحد ، عزم الحكومة الاستعداد بشكل شامل للتعامل مع أي تغييرات محتملة في ظل الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب والتي من المقرر أن تبدأ أعمالها في يناير المقبل.



وقال تشو - حسبما نقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية - إن الحكومة ستجري الاستعداد اللازم للتصدي لتهديدات كوريا الشمالية واستفزازاتها، وذلك بناء على التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.



وأضاف تشو أن الحكومة ستقوم بمراجعة وتعزيز علاقات التعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك الدول الكبرى، كما أنها ستعمل من أجل الحصول على دعم لنظام القائم بأعمال الرئيس في أسرع وقت.



كما تعهد تشو ببذل المزيد من الجهود للحفاظ على العلاقات القوية التي تربط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأيضا العلاقات الودية مع اليابان، فضلا عن الحفاظ على زخم التعاون الثلاثي بين سول وواشنطن وطوكيو.



وكانت الجمعية الوطنية قد صوتت أمس (السبت) لصالح مقترح عزل الرئيس يون من منصبه، عقب مرور 11 يوما على إعلانه الأحكام العرفية في البلاد.



يشار إلى أن كوريا الجنوبية قد شهدت منذ الثالث من ديسمبر الجاري حالة من الفوضى السياسية بعدما أعلن الرئيس يون سوك يول حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد.. إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.