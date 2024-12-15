قصة كفاح أم إسلام.. 40 سنة تعمل فى تنظيف الأسماك بسوق رأس البر

دمياط معتز الشربينى

أم إسلام سيدة مجتهدة ومثابرة تحب أن يطلق عليها اسم ابنها، ويعرفها كل رواد سوق الأسماك برأس البر، تعمل في مهنة تنظيف السمك في سوق رأس البر منذ 40 عاما، عملها وكفاحها، ويعكس تفانيها وإصرارها على تأمين حياة كريمة لها ولأولادها، فهي أم لولدين عملت علي تربيتهما وتعليمهما من هذه المهنة.

تقول أم إسلام: "بعد أن توفي والدي خرجت مع والدتي للعمل لمساعدتها وفتح البيت وتوفير المصاريف ، وتعلمت مهنة تنظيف وطعي الأسماك ومن يومها وهذه هي مهنتي التي اتكسب منها، وعلمت نجلي اسلام هذه المهنة ويقوم بمساعدتي في فصل الصيف حيث كثرة العمل واقبال المصيفين علي شراء وتنظيف الأسماك".

وأضافت أم إسلام: "أعمل في تنظيف وتجهيز كل أنواع السمك، والجمبري، وأتقاضي 5 جنيهات عن الكيلو الواحد".

وتابعت: بعض الزبائن نطلب مني تجهيز وجهي أنواع معينة من الأسماك، وأشارت إلي أن يومها يبدأ في فصل الشتاء في التاسعة صباحا ويستمر حتي قرب المغرب أو حسب الطلب والإقبال من الزبائن.