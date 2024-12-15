اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائي غدا عن مدينة فوه بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:55 م
فصل التيار الكهربائي غدا عن مدينة فوه بكفر الشيخ لأعمال الصيانة الدورية انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن مجلس مدينة فوه، وهندسة كهرباء فوه، بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن مدينة فوه، غداً الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباحاً، ولمدة ساعة، وذلك لأعمال الصيانة الدورية.

وذكر مجلس المدينة وهندسة الكهرباء، في بيانهما، أنّ مدينة فوه بالكامل ستتأثر بفصل التيار الكهربائي، مؤكدان إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

وأهاب مجلس مدينة فوه وهندسة كهرباء فوه، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق مدينة فوه بالكامل، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المُعلن عنه.

 

 







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