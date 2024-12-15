ضبط دواجن فاسدة فى حملة تفتيشية على الأسواق بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قامت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بمحافظة سوهاج، بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة على الأسواق ومحلات الجزارة والسوبر ماركت ومنافذ بيع اللحوم في مختلف أنحاء محافظة سوهاج بالتنسيق مع مديرية التموين بسوهاج لضبط المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك وذلك برئاسة الدكتور علي فراج.

أسفرت الحملة عن ضبط 298 كيلو جراما من الدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالمضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين من المنتجات الغذائية غير الآمنة.

تأتي هذه الحملة بناءً على توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتعليمات الدكتور ممتاز شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق ومنع تداول اللحوم والدواجن غير الصالح وتحت رعاية اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد حمدي، مدير عام مديرية الطب البيطري بسوهاج.

ومن جانبه شدد الدكتور أحمد حمدي على أهمية استمرار الحملات التفتيشية على كافة منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها، بالإضافة إلى المطاعم، النوادي، المدارس، والسوبرماركت، لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد حمدي أن تلك الجهود التفتيشية ستتواصل بشكل دوري لضمان توفير منتجات غذائية آمنة ومناسبة للاستهلاك.