سائق تاكسي بمطروح يعثر على 8 ملايين جنيه ويسلمها لأصحابها

مطروح – حسن مشالى

عثر سائق تاكسي من مدينة مرسى مطروح، على مبلغ 8 ملايين جنيه، داخل جوال على جانب الطريق الساحلي بمنطقة كوبري فوكة، وأعلن على مواقع التواصل الاجتماعي عن ذلك، وتواصل معه أصحاب المبلغ وسلمه لهم.

وأكد سامح جبر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه يعمل سائق على تاكسي، وكان في العمل وأثناء توصيل ركاب من موقف أتوبيس مطروح، إلى منطقة فوكة شرقي المدينة بنحو 70 كيلو مترا، وأثناء عودته، لفت نظره وجود جوال موضوع على جانب الطريق، في منطقة خالية من الناس، فتوقف وفتحه فوجد به أموالا، فحمله إلى منزله، ووجد بداخله أكثر من 8 ملايين جنيه.

وأضاف السائق الأمين، أنه على الفور بالنشر على صفحات فيسبوك، عن عثوره على مبلغ مالي كبير داخل جوال، ونشر رقم هاتفه، للتواصل معه، ومن يخبره بقيمة المبلغ والعلامات المميزة، سيسلمه المبلغ، وبالفعل تواصل معه أصحاب المال، وتسلموه منه، وأعربوا عن شكرهم له وسعادتهم بعودة المال لهم، ورفض الحصول على أي مقابل.