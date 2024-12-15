رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال التشغيل بمحطات معالجة الصرف الصحى بـ 3 مراكز

سوهاج عمرو خلف

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، والعضو المنتدب، محطة معالجة صرف صحى طما التى تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم مدينة طما وقراها ومشروع تنفيذ بيارة مناولة تصرفات الصرف الصحى لقريتى الحديقة والمدمر على محطة معالجة صرف صحى طما وكذلك محطة معالجة صرف صحى الغريزات بمركز المراغة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 6300 متر مكعب لكل يوم.

وتفقد محطة معالجة صرف صحى ادفا بمركز سوهاج والتى تبلغ طاقتها التصميمية 5000 متر مكعب لكل يوم وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من مطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى المعالجة. ،وكذلك محطة معالجة الصرف الصحى بمركز المراغة بالاضافة الى تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى طوارئ.

