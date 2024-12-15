رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في "اليوم العالمي للإفتاء"

كتب: محمد الأحمدى

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والمطران الدكتور منير حنا مدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة التابع للكنيسة الأسقفية ورئيس الأساقفة الشرفي، في ندوة "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، التي نظمتها دار الإفتاء المصرية بمناسبة اليوم العالمي للإفتاء.

وأعرب رئيس الأساقفة عن سعادته بالمشاركة في تلك الندوة لدعم الأمن الفكري والتنمية والإصلاح في شتى المجالات، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمجتمعية لتحقيق التماسك الاجتماعي والتنمية الشاملة.

وهدفت الندوة إلى تحقيق الأمن الفكري وإبراز وحدة الصف الوطني ووحدة وترابط المؤسسات الدينية بهدف واحد وهو دعم المسيرة الوطنية وجهود الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم مبادرة للتنمية البشرية. وبناء الإنسان طبقًا لمقاصد الأديان، بالإضافة إلى تحقيق القصد الحضاري لرسالة الإنسان في هذه الحياة.