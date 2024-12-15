دعم ترامب بالانتخابات يزيد ثروة ماسك بمقدار 200 مليار دولار في عام واحد

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ارتفعت قيمة ثروة إيلون ماسك بأكثر من 200 مليار دولار في عام 2024؛ وهي زيادة هائلة في نفس العام الذي أنفق فيه أغنى رجل في العالم ما لا يقل عن 277 مليون دولار لدعم دونالد ترامب والمرشحين الجمهوريين الآخرين.



وجاء الجزء الأكبر من الزيادة، أي أكثر من 170 مليار دولار، بعد يوم الانتخابات؛ حيث أدى فوز ترامب إلى ارتفاع أسهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وهي الشركة التي تحتل مكانة رئيسية في ثروة ماسك وهو الرئيس التنفيذي لها.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أنه يوم الجمعة الماضية، جرى تداول الأسهم بأسعار أعلى بنسبة 70% تقريبًا عما كانت عليه يوم الانتخابات.

وبحسب مؤشر بلومبيرج للمليارديرات، بلغت ثروة ماسك يوم /الجمعة/ حوالي 442 مليار دولار؛ وتشمل هذه التقديرات حزمة رواتب من تسلا تبلغ قيمتها أكثر من 50 مليار دولار والتي يتم تعليقها في المحكمة بعد أن قضت قاضية في ولاية ديلاوير بإلغائها في يناير وأيدت قرارها هذا الشهر. وقد تعهدت تسلا بالاستئناف.



وأشار ترامب إلى أنه سيكون صديقًا للشركات والمستثمرين من جميع الأنواع عند عودته إلى الرئاسة. ومن المتوقع أن تستفيد إمبراطورية أعمال ماسك بشكل خاص من تخفيضات الرئيس المنتخب للوائح - وربما أيضًا من تفضيلاته المعلنة لملياردير التكنولوجيا الذي أصبح رفيقًا سياسيًا مخلصًا.



واختار ترامب ماسك، لرئاسة مشاركة مجموعة استشارية غير حكومية بشأن خفض الإنفاق الفيدرالي واللوائح تُعرف باسم "وزارة كفاءة الحكومة"؛ مما يُمكن رائد أعمال التكنولوجيا على الأرجح من صياغة سياسات تؤثر على أعماله.



وذكرت "بلومبرج" أن الشركة أكملت مؤخرًا عرضًا جعلها الشركة الناشئة الخاصة الأكثر قيمة في العالم، مضيفة ما يقرب من 50 مليار دولار إلى صافي ثروة ماسك. كان أداء منصة التواصل الاجتماعي الخاصة بماسك أقل قوة. فقد وضعت شركة فيديليتي مؤخرًا قيمة إحدى حصصها في إكس أقل بنحو 70 في المائة مما كانت عليه عندما تم شراؤها، مما يسلط الضوء على التحديات التي واجهتها الشبكة الاجتماعية قبل الانتخابات.



وبعد أن اشترى ماسك المنصة، المعروفة آنذاك باسم تويتر، فر بعض عملاء الإعلان بعد تخفيفه لاعتدال المحتوى.