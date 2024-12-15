داخل سرادق العزاء.. عصام الحضري يستقبل المعزيين في وفاة والدته "فيديو"

كتب هيثم مراد

تلقى عصام الحضري، نجم الكرة المصرية، وأشقاءه بكفر البطيخ في محافظة دمياط، واجب العزاء في والدتهم، بسرادق العزاء، بعد تشييع جثمانها بمدافن الأسرة في المحافظة.

وأعلن عصام الحضري، نجم الكرة المصرية السابق، صباح اليوم الأحد وفاة والدته، وكتب الحضري عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت الى رحمة الله بعد صراع شديد ومعاناة مع المرض أمي الغالية الحاجة نفيسة البحيري، اسأل الله تعالى أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته ويجعل مرضها شفيعا لها، الله يرحمك يا أمي ويصبرنا على فراقك هتوحشيني وهينقصني دعاكي ليا بس اللي هيصبرني إنك أكيد بإذن الله في مكان أحسن يا حبيبتي، اسألكم الدعاء وإنا لله وإنا إليه راجعون".



استقبال-المعزيين



استقبال-المعزيين