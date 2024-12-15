حكومة إسرائيل توافق على خطة نتنياهو لتوسيع الاستيطان في الجولان

كتب أحمد جمعة

صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي بالإجماع على خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتشجيع الاستيطان في مستوطنات الجولان وكتسرين، بميزانية تزيد عن 40 مليون شيكل إسرائيلي.

قال نتنياهو في تصريحات له: "تعزيز الجولان هو تعزيز لإسرائيل، وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة، سنواصل التمسك به، تطويره، والاستيطان فيه".

على جانب آخر، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجه عبر مكتبه إلى الرقابة العسكرية، وطالب تشديد الحظر الإعلامي على أي تقارير متعلقة بالمفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس .

وذكر التقرير الذي نشرته الصحيفة، أن مكتب نتنياهو طالب الرقابة بفرض قيود أكثر صرامة من المعتاد على نشر المعلومات حول الصفقة المحتملة؛ وذلك في ظل حالة من التعتيم على مجريات المحادثات بشأن الصفة وحالة التفاؤل التي تبثها واشنطن وتل أبيب بشأم إمكانية نجاح المفاوضات.