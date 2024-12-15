جامعة قناة السويس تكرم أبطالها من ذوي الاحتياجات الخاصة.. اعرف التفاصيل

الإسماعيلية -صبرى غانم

كرمت جامعة قناة السويس طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين أحرزوا مراكز متقدمة في بطولة الجامعات التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2024، بمشاركة 25 جامعة مصرية.

وفي كلمة خاصة، هنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الطلاب الفائزين بالميداليات وأكد: "ما حققه أبطالنا من ذوي الهمم ليس مجرد إنجاز رياضي فحسب، بل هو نموذج يحتذى به للإصرار والعزيمة. الجامعة ستظل الداعم الأول لطلابها، وتفخر بهم كجزء من نجاحاتها على الصعيدين الأكاديمي والرياضي."

وقد حرص الدكتور محمد عبد النعيم على استقبال الطلاب معرباً عن اعتزازه الشديد بما حققه الطلاب من إنجازات مشرفة، مؤكدًا أن تفوقهم الرياضي يعكس إرادتهم القوية وقدرتهم على التغلب على التحديات.

وأشار إلى أن الجامعة لن تدخر جهدًا في دعم طلابها لتوفير بيئة رياضية تعليمية محفزة، تعزز من مواهبهم وقدراتهم.

حضر مراسم الاستقبال الدكتور محمود شعيب منسق عام الأنشطة الطلابية ، والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية و عبد الله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب ، محمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي.

وأفاد الدكتور محمود شعيب أن الطلاب تميزوا خلال البطولة في العديد من الألعاب، حيث حصدت الطالبة آية محمد سليم العبد الميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 58 كجم، كما نالت زميلتاها هاجر خيري الشحات ونرمين السيد محمد المركزين الثاني والثالث في رفع الأثقال بأوزان مختلفة. وفي تنس الطاولة، حقق كريم سيد صادق المركز الأول والميدالية الذهبية في فئة الأرجل المعاقة، وكريم صبري العراقي الميدالية الفضية في الكرسي المتحرك.

فيما أشار الدكتور أحمد كمال إلى تألق الطالب أحمد عادل محمد حميد بحصوله على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال للمكفوفين، والطالب محمد طارق محمد السيد في سباق 100 متر فئة حركي، فيما أحرز فريق الطالبات المكون من إسراء محمد جاد الكريم، حبيبة أحمد الزعفراني، ريم أحمد سالم، وشيماء حسني عبد الرسول الميدالية الفضية في منافسات كرة الجرس .

أشرف على تنظيم مشاركة الجامعة في البطولة الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد كمال، مستشار اللجنة الرياضية، والإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة عبد الله عامر مدير عام الإدارة، ومحمد إمام مدير إدارة النشاط الرياضي، و ياسر محمد عبد المجيد مدير إدارة الاتحاد الطلابية، ودينا حسني محمود.

في ختام حفل التكريم، أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة ستواصل توفير كافة أشكال الدعم لأبنائها من ذوي الهمم، بما يسهم في تمكينهم رياضيًا وأكاديميًا، وتعزيز مكانة جامعة قناة السويس كمنارة علمية ورياضية على مستوى الجامعات المصرية.



المكرمين



جانب من المكرمين



جانب من المكرمين