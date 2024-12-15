جامعة بنها الأولى محليا بمعيار الطاقة وضمن أفضل 5 جامعات أفريقيا بتصنيف الجامعات الخضراء

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، أن جامعة بنها حافظت على ترتيبها الإقليمي ضمن أفضل 5 جامعات على مستوى مصر وأفريقيا، وفقاً للتصنيف الإندونيسي للجامعات الخضراء الصديقة للبيئة "جرين متريك UI GreenMetric" لعام 2024، حيث احتلت الجامعة الترتيب الرابع محليا وأفريقيا، وصنفت من أفضل 500 جامعة عالميا لتحتل الترتيب 351 ضمن 1477 جامعة حول العالم من 95 دولة، بزيادة 294 جامعة و10 دول شاركت هذا العام بذلك التصنيف.

وأشار "الجيزاوي"، إلى أن تصنيف جرين متريك يعتبر أحد أهم التصنيفات الدولية التي تقيس مدى التزام الجامعات بالمشاركة في تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة ويعمل هذا التصنيف على ترتيب الجامعات وفقاً لعمليات التنمية المستدامة ومدى التزامها بمعايير البيئة النظيفة.

وأضافت الدكتورة جيهان عبدالهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه جاءت جامعة بنها محليا بالمركز الأول بمعيار الطاقة وتغير المناخ، موضحة أن التصنيف يشتمل على 6 معايير رئيسية تتعلق بالتنمية المستدامة هي البنية التحتية والمباني الذكية والطاقة وتغير المناخ وتدوير النفايات والمياه والنقل والاستعدادات التعليمية والبحثية.

يذكر أنه قد ظهرت 36 جامعة مصرية بين حكومية وخاصة بهذا الإصدار لتصنيف الجامعات الخضراء، بزيادة 10 جامعات مصرية.