توزيع أجهزة كهربائية على 100 عروس ومنح رحلات عمرة ضمن مبادرة الخير بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، مساء اليوم، فاعليات مبادرة الخير والتى أقيمت بمركز المؤتمرات بمدينة دمنهور، وتضمنت المبادرة التى نظمها حزب مستقبل وطن توزيع الأجهزة الكهربائية على 100 عروسة ومنح 100 رحلة عمرة، إضافة إلى توزيع الكراسى المتحركة على ذوى الهمم.

وتأتي فعاليات مبادرة الخير، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة الأكثر إحتياجا ،وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، والمساهمة في رسم البهجة على وجوه المستحقين من كبار السن وذوى الهمم والمقبلين على الزواج.

شارك فى فعاليات المبادرة الدكتور حازم الديب نائب محافظ البحيرة واللواء أحمد عبد الجواد أمين عام حزب مستقبل وطن والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، والنائب يحيى العيسوى، الأمين العام المساعد، النائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، والنائب محمد زين الدين أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة.



الاجهزة الكهربائية



توزيع الاجهزة الكهربائية