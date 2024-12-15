تعرف على حالة الطقس بمحافظة كفر الشيخ اليوم الأحد 15-12-2024

كفر الشيخ- محمد سليمان

يسود طقس منخفض الحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، في محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، 15 ديسمبر 2024، كما تشهد المحافظة رياح متوسطة، حيث تبلغ درجة الحرارة 22 درجة مئوية، فيما سجلت درجة الحرارة الصغرى 11 درجة، وتبلغ نسبة الرطوبة 70%، وسرعة الرياح 10 كيلو متر في الساعة.

وتشهد المحافظة، استقرار سرعة الرياح وهدوء أمواج البحر المتوسط على امتداد شواطئ المحافظة وهو ما يؤدي إلى مواصلة رحلات الصيد الخارجية في مياه البحر المتوسط، والداخلية في بحيرة البرلس، ونهر النيل والمزارع السمكية، مع تكاسر السحب بالمناطق الشمالية وانعدام فرص سقوط الأمطار في عموم المحافظة.

ووجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد للتدخل السريع في حال حدوث أي تقلبات جوية طارئة أو هطول أي أمطار على مدن وقرى المحافظة، لسرعة شفط المياه الناتجة عنها وتسيير حركة السيارات والمركبات والمواطنين، وحفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم في حالة هطول الأمطار، أو الرياح الشديدة، والاستعداد لأي حالات طارئة.