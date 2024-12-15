اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين: جميع الأحزاب البرلمانية الروسية تدعم التدابير لحماية المدنيين فى دونباس

الأحد، 15 ديسمبر 2024 12:00 ص
بوتين: جميع الأحزاب البرلمانية الروسية تدعم التدابير لحماية المدنيين فى دونباس بوتين
أ ش أ

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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن جميع الأحزاب البرلمانية الروسية تعبر عن دعمها الكامل لجميع القضايا المتعلقة بحماية الناس فى دونباس ونوفوروسيا.


وأضاف الرئيس الروسى أثناء حديثه فى جلسة حزب "روسيا الموحدة" الحاكم - وفقا لما أوردته وكالة تاس الروسية - :"أريد أن أشير إلى أن جميع الأحزاب البرلمانية فى البلاد قد توحدت فى دعمها لجميع القضايا التى تهدف إلى حماية الناس فى دونباس ونوفوروسيا".


من ناحية أخرى، قال سيرجى ناراشكين، مدير خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، إن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على قناة تواصل مفتوحة لمناقشة تبادل السجناء.


وبشأن القضية السورية، أكد مدير خدمة الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه لم يتواصل مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بشأنها.







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بوتين

روسيا

موسكو




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