بريطانيا: وصول أكثر من 35 ألف مهاجر غير قانوني إلى البلاد خلال 2024

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أظهرت إحصاءات بريطانية حديثة وصول أكثر من 35 ألف مهاجر إلى البلاد من خلال عبور القناة الإنجليزية بشكل غير قانوني حتى الآن خلال العام الحالي.



وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية أن إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا البلاد من خلال عبور القناة الإنجليزية ارتفع إلى 35 ألفا و40 مهاجرا عقب وصول 160 مهاجرا أمس /السبت/ على متن ثلاثة قوارب صغيرة، مما يمثل زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي.



وأشارت (سكاي نيوز) إلى أن إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا سواحل البلاد خلال عام 2023 بلغ 29 ألفا و437 مهاجرا.



وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد أفادت اليوم بأنه تم إعادة إجمالي 13 ألفا و460 مهاجرا إلى بلدانهم الأصلية منذ تولي الحكومة العمالية الحالية مقاليد الحكم في شهر يوليو الماضي.