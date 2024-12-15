بايدن يبحث مع القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي جهود تعزيز التحالف

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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقديره لمرونة الديمقراطية وسيادة القانون في كوريا الجنوبية، مؤكدا التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه الشعب الكوري الجنوبي.



وذكر بيان نشره البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين بايدن والقائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان داك سو؛ لبحث التقدم الذي تم إحرازه نحو تعزيز التحالف بين بلديهما في السنوات الأخيرة.



وناقش الزعيمان- وفق البيان- التقدم الهائل الذي أحرزته واشنطن وسول نحو تعزيز التحالف الثنائي في السنوات الأخيرة، وأعرب بايدن عن ثقته في أن التحالف سيظل المحور الرئيسي للسلام والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ خلال فترة ولاية القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي هان.