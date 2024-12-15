بابا الفاتيكان يزور جزيرة كورسيكا الفرنسية للمرة الأولى.. ويلتقى ماكرون

فاطمة شوقى

وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم الأحد إلى مدينة "أجاكسيو" بجزيرة "كورسيكا" الفرنسية ، وذلك في أول زيارة تاريخية له للجزيرة الفرنسية بهدف المشاركة فى مؤتمر حول التدين الشعبي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت صحيفة الجورنال الإيطالية، إلى أنه في استقبال بابا الفاتيكان لدى وصوله مطار أجاكسيو وزير الداخلية برونو ريتايو ، قبل أن يتم استقباله رسميا مع عزف للمقطوعات الموسيقية المعروفة في جزيرة "كورسيكا".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه يتم بعد ظهر اليوم بحضور 10 آلاف شخص قداس، ثم يلتقى بابا الفاتيكان بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الساعة السادسة مساءا، مشيرة إلى أن تلك الزيارة تستغرق 9 ساعات.

ورحب الكاردينال فرانسوا كزافييه بوستيلو ، أسقف أجاكسيو ، بهذه الزيارة التاريخية.. قائلا: "إن البابا فرنسيس يحب كثيرا التقاليد الشعبية ومازال لدينا الكثير من هذه التقاليد الشعبية لذا سيكون البابا سعيدا أن يرى كيف نعيش وما نفعله وتقاليدنا الشعبية".

وكان البابا فرانسيس التقى بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في الفاتيكان أمس الخميس، في أول لقاء مباشر له منذ ثلاث سنوات، وتحدث عن الأزمة الإنسانية التي تعانى منها غزة بسبب الحرب، وطالب بأهمية وقف إطلاق النار وحل الدولتين ، الجمعة الماضية.

واستمر اللقاء بين البابا فرانسيس والرئيس الفلسطيني في الفاتيكان نصف ساعة، وكانت الأزمة الإنسانية في غزة محور المحادثات ، مع وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وحل الدولتين إسرائيل وفلسطين.

وقال بيان إن عباس التقى في وقت لاحق مع كبار المسؤولين الدبلوماسيين في الكنيسة الكاثوليكية لبحث "الوضع الإنساني الخطير للغاية في غزة، حيث من المأمول أن يكون هناك وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وقال عباس في بيان إنه شكر البابا "على مواقفه الداعمة لتحقيق السلام العادل في فلسطين على أساس حل الدولتين".