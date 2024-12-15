انطلاق الحملة التنشيطية لخدمات الصحة الإنجابية بالإسماعيلية لمدة 12 يوما

الإسماعيلية - صبرى غانم

أطلقت مديرية الصحة بالإسماعيلية، الحملة التنشيطية للصحة الإنجابية، اليوم الأحد، بالإسماعيلية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة".

وصرحت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية أن الحملة تأتى فى إطار تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وبدعم من اللواء محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 26 ديسمبر 2024، لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بجميع إدارات الإسماعيلية الصحية.

وأشارت، وكيل وزارة الصحة، إلى أن خدمات الحملة المقدمة للسيدات بكافة الوحدات الثابتة والمتنقلة تشمل (الصحة الإنجابية، والمشورة، ومتابعة الحمل، وفحص السونار) والتى تهدُف إلى توفير خدمات ووسائل الصحة الإنجابية «مجانا» للمنتفعات بقرى «حياة كريمة» والمناطق النائية، وذات المؤشرات السكانية المنخفضة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة، مما يضمن جودة الخدمة المقدمة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة إيمان الحماقى مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة ستنطلق على مدار اسبوعين لتغطى جميع الأدارات الصحية بالمحافظة وستبدأ أعمالها خلال الإسبوع الأول فى الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر بإدارات الإسماعيلية، أبو صوير، القصاصين ،القنطرة غرب ثم تواصل أعمالها بالأسبوع الثاني فى الفترة من21 إلى 26 ديسمبر بإدارات القنطرة شرق، وفايد، والتل الكبير.

وأفادت أن الحملة ستوفر جميع وسائل الصحة الإنجابية الآمنة والفعالة، لتلبية إحتياجات جميع المنتفعات، ورفع معدلات إستخدامها وخفض عدم حصولهم على إحتياجاتهم، مؤكدة تطبيق آليات الحوكمة، حيث يتم الإشراف على العمل بالقوافل من خلال الفرق المركزية بالإدارة المركزية لتنمية الأسرة، وفرق الإشراف بالمديريات والإدارات الصحية المنفذ بها الحملات للتأكد من تطبيقها بالشكل الأمثل.