اليوم.. انطلاق جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

كتب محمد السيد الشاذلى

تنطلق، اليوم الأحد، جلسات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية بنقابة الصحفيين، والتي تناقش أبرز القضايا والموضوعات الملحة، التي تهم الصحفيين المصريين، وأوضاع الصحافة المصرية، بالإضافة لإعلان نتائج الاستبيان الخاص بالمؤتمر.

وجاءت مواعيد جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين اليوم الأحد 15 ديسمبر التى تعقد بمقر النقابة كالآتى:

- سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية والصحف المصرية "الساعة 10 صباحًا"

- تحديات الإصلاح الإداري وبيئة العمل في الصحف المصرية "الساعة 10 صباحا"

- حرية الصحافة والصحفيين: أوضاع صعبة وتدخلات تشريعية واجبة "الساعة 10 صباحا"

- المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية "الساعة 12 ظهرا"

- مستقبل الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي "الساعة 12:30 ظهرا"

- وسائل تحسين أجور الصحفيين وتصحيح أوضاعهم المالية "الساعة 12:30"

- تطوير المحتوى وإشكاليات الثورة الرقمية "الساعة 3 عصرا"

- الصحف الحزبية والمتوقفة.. الأزمة ومسارات الحلول (مائدة مستديرة).. "الساعة 3 عصرا"

- رؤى جديدة لحرية الإصدار والنشر في مصر "الساعة 3 عصرا"

- أزمة تمويل الصحف وسُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات "الساعة 3 عصرا"