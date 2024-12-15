اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 04:05 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الولايات المتحدة تجدد دعمها لكوريا الجنوبية بعد تصويت البرلمان على عزل الرئيس

الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:00 ص
الولايات المتحدة تجدد دعمها لكوريا الجنوبية بعد تصويت البرلمان على عزل الرئيس بلينكين
أ ش أ

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أكدت الولايات المتحدة مجددًا دعمها الكامل لجمهورية كوريا الجنوبية، وشعبها، وعملياتها الديمقراطية، بالإضافة إلى التزامها الراسخ بحكم القانون.


جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد أن صادق البرلمان فى كوريا الجنوبية، بالأغلبية على مذكرة لعزل الرئيس يون سوك يول، على خلفية محاولته لفرض الأحكام العرفية فى الثالث من ديسمبر.


وقالت الحكومة الأمريكية إن التزامها بتحالفها الاستراتيجى مع كوريا الجنوبية ثابت وقوى، مشيرة إلى أن التحالف قد حقق تقدمًا هائلًا فى السنوات الأخيرة.


وأعربت الولايات المتحدة عن تطلعها لمواصلة التعاون مع كوريا الجنوبية فى تحقيق مزيد من التقدم فى مختلف المجالات، وأكدت استعدادها للعمل جنبًا إلى جنب مع الرئيس المؤقت هان دوك-سو وحكومة كوريا الجنوبية لتعزيز المصالح المشتركة والقيم المشتركة بين البلدين.







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