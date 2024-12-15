المركز القومى للبحوث ينظم ندوة علمية فى مجال التحليل الإحصائى.. الأربعاء

محمد صبحى

أعلن المركز القومي للبحوث من خلال وحدة الاستشارات والتحاليل الإحصائية بالمركز عن إقامة ندوة علمية في مجال التحليل الإحصائي يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024 م، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض- رئيس المركز القومي للبحوث ويحاضر فيها الدكتور إبراهيم عبد الله بركات - رئيس الوحدة

تناقش الندوة أهمية التحليل الإحصائي في البحث العلمي، والتحديات التي تواجه الباحثين في تحليل بيانات أبحاثهم بأنفسهم وطرق التغلب عليها، ومشكلة البحوث العلمية المنشورة والتي تحتوي على أخطاء إحصائية وكيفية علاجها وأخيراً كيفية اختيار الأسلوب الإحصائي المناسب في تحليل البيانات وأهمية ذلك في البحث العلمي.

جديرا بالذكر أن وحدة الاستشارات والتحاليل الإحصائية تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات لكل العاملين في مجال البحث العلمي من أعضاء هيئات البحوث وأعضاء هيئات التدريس والطلاب سواء طلاب الجامعة أو طلاب الدراسات العليا من داخل مصر وخارجها ومن هذه الخدمات:

1) تقديم الاستشارات الإحصائية.

2) إدخال البيانات وإعدادها للتحليل الإحصائي.

3) تحليل البيانات العلمية الكمية والوصفية

4) مراجعة التحاليل الإحصائية

5) مراجعة وتفسير النتائج باسلوب علمي.

6) نقد البحوث والرسائل العلمية

7) مساعدة الباحثين من بداية وضع التصميم التجريبي وحتى النشر.

8) عقد الدورات والندوات وورش العمل في مجال التحليل الإحصائي.