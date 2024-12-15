الكنيسة الأرثوذكسية تستعرض أنشطة وزيارات البابا تواضروس خلال أسبوع

كتبت – بتول عصام

نشر المركز الإعلامي القبطي للكنيسة الأرثوذكسية، فيديو يستعرض فيه زيارات ولقاءات وأنشطة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "البابا في أسبوع".

وذلك في الفترة من الأحد 8 ديسمبر إلى السبت 14 ديسمبر 2024، وجاء كالتالي:

- تقديم التعزية في نياحة القس ميخائيل عطية الكاهن المكرس بأسقفية الشباب.

- لقاء شباب إيبارشية ميلانو بإيطاليا عبر "زوم" في ختام مؤتمر شباب الإيبارشية.

- إرسال وفد كنسي للمشاركة في انتخاب البطريرك الجديد لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية.

- تهنئة أبنائه ببداية شهر كيهك وبدء إنشاء مدرسة قبطية جديدة في الشروق.

- تهنئة كنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية بانتخاب بطريرك جديد لها.

- إلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي.

- استقبال أعضاء الوفد الكنسى المشارك في انتخاب البطريرك الجديد لكنيسة التوحيد الأرثوذكسية الإريترية بعد العودة من إريتريا.

- استقبال الأرشمندريت إيرونيموس قائم مقام بطريرك القدس للروم الأرثوذكس في اليونان.

- لقاء عدد من أبنائه أصحاب المشروعات الصغيرة ضمن برنامج "سانت مارك" للخدمات الإنسانية.