الغرفة التجارية تنظم معرض "صنع فى سوهاج" لدعم الصناعات المحلية

سوهاج عمرو خلف

عقدت الغرفة التجارية بسوهاج مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب خالد أبو الوفا، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس الإدارة وممثلين عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك للتحضير لإطلاق معرض "صنع في سوهاج" والذى يقام الشهر القادم.

ويهدف المعرض إلى التعريف بالصناعات المحلية المتميزة في المحافظة، والترويج لها على نطاق واسع، مع توفير منافذ بيع جديدة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الاجتماع أحمد اللبان، نائب أول رئيس الغرفة، ومؤمن الشاوري، مدير عام الغرفة، ومن جهاز تنمية المشروعات نادر عبد الظاهر، مدير الجهاز، وأحمد حسين دنقل، مدير مجمع المشروعات، وأسامة محمود، المدرب المعتمد لريادة الأعمال.

وأكد "أبو الوفا" أن معرض "صنع في سوهاج" سيكون منصة تسويقية هامة، حيث يهدف إلى تعزيز مكانة الصناعات المحلية، وعلى رأسها الصناعات الكهربائية مثل المبردات والخلاطات، إلى جانب الصناعات الأخرى التي تشتهر بها المحافظة.

وأضاف: "نسعى من خلال المعرض إلى الترويج لمنتجاتنا وتسليط الضوء على إمكانيات أبناء سوهاج من أصحاب الصناعات المتنوعة".

وأشار أبو الوفا إلى أن محافظة سوهاج تتميز بتنوع صناعاتها، حيث تضم أربع مناطق صناعية رئيسية تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المحلي.

وأكد أبو الوفا، أن أبرز الصناعات التي سيتم عرضها تشمل الأجهزة الكهربائية، المبردات، والخلاطات، بالإضافة إلى العديد من الصناعات الأخرى.

وأوضح أن الاجتماع التنسيقي تناول كافة الجوانب التنظيمية للمعرض، لضمان خروجه بصورة مشرفة، مشيرًا إلى التعاون الوثيق مع جهاز تنمية المشروعات لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية بالتوازي مع المعرض، بهدف رفع كفاءة أصحاب المشروعات الصغيرة وزيادة تنافسية منتجاتهم في السوقين المحلي والدولي.

وأضاف أبو الوفا أن المعرض سيكون بمثابة فرصة ذهبية لتسويق المنتجات المحلية وإبراز قدرات أبناء سوهاج في مختلف الصناعات، معربًا عن ثقته في أن هذا الحدث سيعكس الوجه المشرق للمحافظة ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي.