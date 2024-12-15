الصحفيين تنظم جلسة "أزمة تمويل الصحف.. سُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات"

كتب محمد السيد الشاذلى

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم الأحد، جلسة حول أزمة تمويل الصحف وسُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات في إطار المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية

يأتى ذلك في إطار فعاليات المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، تنظم نقابة الصحفيين جلسة نقاشية بعنوان "أزمة تمويل الصحف: سُبل زيادة الإيرادات وخفض المصروفات".

شارك في الجلسة الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والدكتور محرز غالي، والدكتور أحمد فتحي، والدكتور علي التركي ويدير الجلسة الإعلامي محمد علي خير.

تناقش الجلسة التحديات المالية الكبرى التي تواجه الصحف المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع التركيز على البحث عن حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين الأداء المالي للمؤسسات الصحفية. يقدم المتحدثون رؤى حول تنويع مصادر التمويل وتحسين عائدات الإعلانات والابتكار في إدارة الموارد لتخفيف الضغط المالي على المؤسسات من دون التأثير على جودة العمل الصحفي. تهدف الجلسة إلى الخروج بتوصيات عملية وقابلة للتطبيق لدعم الصحف في تحقيق التوازن المالي وضمان استمراريتها في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.



