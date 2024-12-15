السلطات الروسية تنقل 11 شخصا للمستشفيات بعد جنوح ناقلتى نفط بالبحر الأسود

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أعلنت السلطات الروسية نقل 11 شخصا إلى مستشفى مدينة أنابا بعد حادث الجنوح، وإصابة اثنين منهم بجروح خطيرة، بينما تتفاوت حالات المصابين الآخرين بين المتوسطة والطفيفة.

وقال مساعد وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنتسوف إنه "تم تقديم الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين، فيما تخضع الحالتان الحرجتان لمتابعة دقيقة".

ومن جهته،أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه بتنظيم عمليات إنقاذ وتشكيل مجموعة عمل للتعامل مع حالة الطوارئ التي نتجت إثر جنوح ناقلتي النفط "فولغونفت 212" و"فولغونفت 239" بسبب عاصفة في مضيق "كيرتش" في البحر الأسود.



وأوضح بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم /الأحد/ - أن الرئيس بوتين استمع إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، ونائب رئيس الحكومة فيتالي سافيليف، ووزير الموارد الطبيعية ألكسندر كوزلوف فيما يتعلق بجنوح ناقلتي النفط، وتم تشكيل مجموعة العمل حكومية، برئاسة سافيليف.

وكان الحادث قد وقع إثر تعرض ناقلتي النفط "فولجو نفط 212" و"فولجو نفط 239" لعاصفة شديدة في مضيق كيرتش بالبحر الأسود، ما أدى إلى جنوح إحدى الناقلتين وإجلاء طاقمها المكون من 13 فردًا، حيث لقي أحدهم مصرعه.. وتسبب الحادث في تسرب نفطي كبير، الأمر الذي دفع السلطات لإعلان حالة طوارئ بيئية، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها وفتحت تحقيقين جنائيين للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.