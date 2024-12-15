اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ونادي الفروسية.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2024 07:43 م
الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ونادي الفروسية.. صور الرئيس السيسى يتفقد الأكاديمية العسكرية
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية ونادي الفروسية بالأكاديمية الكائنين بمقر قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتمع اليوم، بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة المدنية والأجهزة الأمنية المختلفة بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، والمحافظين، وكبار قادة القوات المسلحة.

 

كما التقى الرئيس اليوم، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث تناول تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الحرب في غزة والجهود المصرية ذات الصلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون عراقيل.

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الرئيس يتفقد الأكاديمية
 
 
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الرئيس يستمع إلى شرح منظومة العمل
 
 
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جانب من الجولة
 
 
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جولة الرئيس






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السيسي

الرئيس السيسي

الأكاديمية العسكرية

الفروسية

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