اليوم السابع
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الرئيس السيسى: وقفة المصريين حمت البلد.. والشعب المصرى حصن مصر

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:34 م
الرئيس السيسى: وقفة المصريين حمت البلد.. والشعب المصرى حصن مصر الرئيس السيسي
رامى محيى الدين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه عدد من سيدات ورجال الصحافة والإعلام ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات في تقرير بثته قناة إكسترا نيوز، إنه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل اصطفاف المصريين المستمر رغم كل التحديات .. المصريين من 2011 وحتى النهاردة وقفتهم هي التي حمت بلدهم، وطبعا في مؤسسات موجودة وهذا جيد وفى جيش موجود وهذا جيد، وفي قوات شرطة أو وزارة الداخلية، وهذا جيد وفي إرادة شعب.


وأضاف: المصريون أرادوا وفاهمين مش أرادوا وبس، بدليل إن رد فعلهم رغم كل التطورات رد فعل واعى جدا وفاهم جدا، وانتوا بتشوفوا مواقع التواصل وتعليقات الناس، والكلام اللى بيتقال ده هو اللى مطمنى إنه الناس في مصر منتبهة وفاهمة ومصدقة ومستحملة علشان بلدها، والشعب المصرى هو حصن مصر وطبعا ربنا قبل الكل.

 
وتابع: ربنا يحفظ مصر طول ما المصريين على قلب رجل واحد وايد واحدة ومع جيشهم شرطتهم ومحدش هيعرف يعمل حاجة، فكل سنة وأنتم طيبين وأسركم بخير وبلدنا بخير وسلام.







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