البرازيل تطالب يوتيوب بإزالة مقاطع فيديو زعمت وفاة الرئيس وأخرى كاذبة

فاطمة شوقى

أرسل مكتب المدعي العام البرازيلي إخطارًا إلى شركة يوتيوب، يطلب منها إزالة مقاطع فيديو تحتوي على معلومات كاذبة حول الحالة الصحية للرئيس لولا دا سيلفا، وبها من أدعى وفاته، حسبما قالت صحيفة بولسو البرازيلية.

ونشرت بعض المنشورات المخالفة صورة تم التقاطها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يظهر فيها الرئيس البرازيلي ورأسه مغطى أو حتى تنشر أخبارًا عن وفاته، الأمر الذي، وفقًا للادعاء، "يثير ارتباكًا حول مسألة ذات أهمية عامة، يمكن أن يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

وخضع الرئيس البرازيلى، لعملية جراحية ثانية لوقف النزيف المستمر بعد عملية جراحية مفاجئة فى المخ فى وقت سابق من الأسبوع الجارى، وقال الأطباء في مستشفى سيريو ليبانيز، إن العملية الجراحية لم تكن عميقة وإنها نجحت، وأضاف الأطباء، إن الرئيس أفاق وإنه بصحة جيدة، ومن المتوقع أن يغادر المستشفى ويعود إلى مدينة برازيليا مطلع الأسبوع المقبل.

ولفتوا إلى أنه سيتمكن بعد ذلك من استئناف أنشطته بشكل تدريجي، وخضع الرئيس دي سيلفا "79 عامًا"، لعملية جراحية لعلاج نزيف في الدماغ بعد تعرضه لمضاعفات ناتجة عن سقوطه في المنزل فى أكتوبر.

وبعد العملية الأولى، قال الأطباء، إنه لن تكون هناك آثار لاحقة، يشار إلى أن مكتب الرئيس أعلن عقب الحادث، أن لولا ألغى رحلة إلى روسيا لحضور قمة بريكس.

وتسبب الحادث في إصابته بجرح واضح للعيان في مؤخرة رأسه، فوق رقبته بقليل.