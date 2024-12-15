الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الأحد/ عدة مناطق في محافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت مصادر أمنية فلسطينية -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.



وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، فيما اقتحمت قوة أخرى قرية دير أبو مشعل غرب المحافظة، دون أن يبلغ أيضاً عن أي اعتقالات أو مواجهات.



وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل قرى وبلدات في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.