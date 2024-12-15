اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الإحصاء السعودي: 2.0% معدل التضخم السنوي بالسعودية في نوفمبر 2024

الأحد، 15 ديسمبر 2024 03:07 م
الإحصاء السعودي: 2.0% معدل التضخم السنوي بالسعودية في نوفمبر 2024 السعودية
أ ش أ

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أعلنت هيئة الإحصاء السعودي، أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية بلغ 2.0% في شهر نوفمبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي، لافتة إلى أن معدل التضخم في المملكة يُعد ضمن أقل معدلات التضخم بين دول العشرين.


وأوضحت الهيئة - في بيان، اليوم الأحد، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن "مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري"







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