استشهاد 20 فلسطينيا في قصف للاحتلال استهدف مدرسة نازحين غرب خان يونس

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استُشهد 20 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وأُصيب آخرون، اليوم /الأحد/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بجوار مجمع ناصر الطبي، غرب مدينة خان يونس، تؤوي نازحين؛ ما أدى إلى استشهاد 20 فلسطينيًا، بينهم أطفال، وإصابة آخرين.



وفي السياق ذاته، نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مبانٍ سكنية في منطقة أبو قمر بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 44 ألفًا و976 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106 آلاف و759 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.