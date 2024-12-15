اليوم السابع
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الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:38 م
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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة لـ196 خلال عدوان إسرائيل على غزة

الأحد، 15 ديسمبر 2024 09:05 م
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة لـ196 خلال عدوان إسرائيل على غزة الصحفيين في غزة
وكالات

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، مساء الأحد، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 196خلال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وحمّل "الإعلامي الحكومي" إسرائيل والولايات المتحدة والدول المشاركة في جريمة الإبادة مثل المملكة المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وفرنسا، كامل المسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة.

يأتي هذا عقب استشهد المصور أحمد اللوح و5 من عناصر جهاز الدفاع المدني، اليوم الأحد، بقصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية مستمرة منذ 14 شهرا.







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