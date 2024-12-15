إجراءات دخول امتحانات يناير لطلاب الدراسات العليا المحملين بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة المنصورة عن انعقاد امتحانات دور يناير 2025 لطلاب الدراسات العليا المحملين بمقررات تكميلية من درجة الليسانس بقاعة 93 بالدور الثاني بمبنى الكلية حسب الجداول المعلنة.

ووجهت تنبيها بضرورة التوجه لإدارة الدراسات العليا بالكلية لاستخراج إيصال سداد الرسوم، واستيفاء النموذج المعد لذلك خلال الفترة الممتدة ما بين الأحد 8 ديسمبر الجاري، والخميس 12 من نفس الشهر.

وشددت الإدارة بأنه لن يسمح لأي طالب بدخول الامتحانات إلا من خلال تسجيل الرغبة في الفترة المعلنة وسداد الرسوم المطلوبة 57 جنيها عن المادة الواحدة، ويتم الدفع من خلال الفيزا البنكية في خزينة الكلية، وتسلم نسخة إيصال الدفع مع النموذج، وذلك من الساعة 9 صباحا، وحتى الساعة 12 ظهرا طوال أيام الأسبوع.