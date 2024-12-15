"أوقاف سوهاج" تعقد اليوم ندوة بعنوان "عناية الإسلام بالمرأة" بمسجد الرضوان

سوهاج محمود مقبول

تعقد مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج اليوم الأحد، ندوة علمية تحت عنوان "عناية الإسلام بالمرأة .. أمًا وبنتًا وأختًا وزوجة"، وذلك في مسجد الرضوان بمدينة سوهاج، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الأوقاف لتعزيز الدور العلمي والدعوي.

تقام الندوة برعاية وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، و تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من 27 ندوة علمية تعقدها وزارة الأوقاف على مستوى جميع المديريات في مختلف أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، إلى أهمية تسليط الضوء على دور الإسلام في تكريم المرأة، وحقوقها في مختلف أدوارها الحياتية كأمٍ وبنتٍ وأختٍ وزوجة، وأن هذه الندوات تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الخطاب الديني الوسطي، الذي يعكس تعاليم الإسلام السمحة في رعاية الأسرة والمرأة على وجه الخصوص، وأن وزارة الأوقاف تسعى من خلال هذه الندوات إلى تقديم خطاب ديني يتسم بالوسطية والاعتدال، بما يحقق مقاصد الشريعة ويعزز القيم الإنسانية، ويسهم في نشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع.

وتقام الندوة بمسجد الرضوان في مدينة سوهاج بحضور عددا من الأئمة والعلماء والباحثين في مجال الشريعة الإسلامية، وسوف يتم مناقشة كيفية تعزيز حقوق المرأة وفقًا لتعاليم الإسلام، وسبل دعمها في شتى مجالات الحياة بما يساهم في تعزيز استقرار المجتمع وتماسكه.